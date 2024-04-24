    
Главная Новини Харкова Культура та туризм Танцюристи з Харкова перемогли на Всеукраїнському конкурсі
24.04.2024  19:54   

Танцюристи з Харкова перемогли на Всеукраїнському конкурсі

Представники Харкова успішнло виступили у творчих змаганнях.

Як повідомляє РЕДПОСТ, вихованці народного художнього колективу Ансамбль танцю «АССОЛЬ» КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості №6» (Немишлянський район) взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Зірки Слобожанщини». Вони здобули чотири «золота» та Гран-прі змагань.

Тэги:  перемога, конкурс, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.04 Спорт Харківські велосипедисти стали чемпіонами та призерами України 19.04 Спорт Спортсменка з Харкова стала найсильнішою шахісткою України 16.04 Спорт Харківські брати-плавці вибороли вищі нагороди міжнародних змагань
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 