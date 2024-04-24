    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Лісничого, який під Харковм допомагав ворогу, засуджено
24.04.2024  19:04   

Лісничого, який під Харковм допомагав ворогу, засуджено

Правоохоронці викрили чоловіка, який співробітничав з окупантами у передмістіі Харкова.

Засуджено лісничого, який під Харковом допомагав ворогу
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори довели, що під час окупації с. Черкаські Тишки Циркунівської територіальної громади Харківського району місцевий мешканець — колишній лісничий — перйшов на бік загарбників:
  • допомагав представникам так званої «ДНР» та російським військовим, які дислокувались у селі;
  • добровільно передав окупантам мисливські рушниці — власну та свого сина;
  • не приховував «захоплення» від «русского мира»;
  • серед односельців він казав, що підтримує всі дії держави-агресора.
 
Правоохоронці викрили чоловіка. До винесення вироку він перебував під вартою. 
Свою вину чоловік визнав повністю. 
 
Обвинувальний вирок виніс Харківський районний суд Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження. Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.
 
 
Тэги:  колаборант, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.04 Надзвичайні події На Харківщині судитимуть колаборанта, який був старостою села при окупантах 23.04 Надзвичайні події У Харкові судитимуть колаборантку з Куп'янська 17.04 Надзвичайні події На Харківщині судитимуть поліцейську, яка слугувала окупантам, а потім втекла з ними
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 