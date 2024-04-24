    
Главная Новини Харкова Суспільство Лілль розвиватиме співпрацю з Харковом
24.04.2024  18:35   Дмитро Колонєй

Лілль розвиватиме співпрацю з Харковом

Очильник Лілля Мартін Обрі передала мнру Харкова Ігорю Терехову іменну медаль від міста-побратима.

Розвиватиме співпрацю з Харковом місто-побратим Лілль
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, пройшов прийом у мера міста Лілль Мартін Обрі з представниками профільних служб мерії, спортивних клубів міста та ін.
 
Мартін Обрі наголосила на готовності до розвитку співпраці між містами-побратимами та передала Харківському міському голові Ігорю Терехову іменну медаль від міста Лілль.
 
У свою чергу заступник директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Вікторія Усменцева вручила Мартін Обрі Почесну грамоту Харківської міської ради за підтримку харків’ян під час війни. Місто-побратим неодноразово допомагало Харкову
 
Наразі 50 харківських спортсменів віком від 6 до 13 років перебуває на навчально-тренувальних зборах у м. Лілль (Франція).
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, щоюні харківські спортсмени на тренувальних зборах у Франції зустрілися із відомим єкс-тренером "Шахтаря".
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, лілль
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.04 Бізнес Ігор Терехов повідомив про нові проєкти, спрямовані на підтримку місцевих підприємців 24.04 Влада Комунальники працюють на місці ракетного удару, – Ігор Терехов 23.04 Суспільство Ігор Терехов нагородив ліквідаторів аварії на ЧАЕС (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 