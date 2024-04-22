22.04.2024 20:00 Дмитро Колонєй

Юні харківські спортсмени перебувають на тренувальних зборах у Франції

Харківські діти вирушили до міста-побратима Лілль.

Як повідомляє РЕДПОСТ, діти, яки прибули на збори до Франції, відвідали стадіон «Пʼєр Моруа», де подивилися футбольний матч між командами «Лілль» і «Страсбур», зутрілися з головним тренером «Лілля» Паулу Фонсека (колишній головний тренер ФК «Шахтар»). Він особисто привітав юних харківських дзюдоїстів, футболістів і гімнасток та провів дітей до роздягальні гравців.

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«Сьогодні ми розділили нашу перемогу разом з українськими дітьми. 50 хлопчиків та дівчаток з Харкова, який щодня потерпає від обстрілів росії, стали нашими гостями. Я багато ігор провів у Харкові, і серце щоразу розривається, коли бачу дітей, у яких війна забрала дитинство», - зазначив Паулу Фонсека.

Тренувальні збори у Ліллі триватимуть майже два тижні.