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22.04.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Юні харківські спортсмени перебувають на тренувальних зборах у Франції

Харківські діти вирушили до міста-побратима Лілль.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, діти, яки прибули на збори до Франції,  відвідали стадіон «Пʼєр Моруа», де подивилися футбольний матч між командами «Лілль» і «Страсбур», зутрілися з головним тренером «Лілля» Паулу Фонсека (колишній головний тренер ФК «Шахтар»). Він особисто привітав юних харківських дзюдоїстів, футболістів і гімнасток та провів дітей до роздягальні гравців. 
 
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«Сьогодні ми розділили нашу перемогу разом з українськими дітьми. 50 хлопчиків та дівчаток з Харкова, який щодня потерпає від обстрілів росії, стали нашими гостями. Я багато ігор провів у Харкові, і серце щоразу розривається, коли бачу дітей, у яких війна забрала дитинство», - зазначив Паулу Фонсека. 
 
 
Тренувальні збори у Ліллі триватимуть майже два тижні.
 
Тэги:  діти, спорт, харків
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