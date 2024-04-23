Прогноз погоди у Харкові на 23 квітня

У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня. Нічний дощ послабшає вранці і до середини дня має припинитися повністю.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 15 - 17°.
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Непростий день із нестабільним емоційним фоном. Якщо на порядку денному у вас стоять якісь відповідальні або, тим більше, грошові справи, то якомога краще їх на день-другий відкласти.
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня. Нічний дощ послабшає вранці і до середини дня має припинитися повністю.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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