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23.04.2024  06:03   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 квітня

У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня. Нічний дощ послабшає вранці і до середини дня має припинитися повністю.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 15 - 17°.

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Народні прикмети

  • Вранці туман обіцяє дощовий день.
  • Якщо до цього дня зацвів бузок, то травень обіцяє бути теплим.
  • На вільсі з’явилися сережки — заморозків більше не буде.
  • Якщо сонце з'являлося червоне на туманному горизонті, це обіцяло багатий урожай. Якщо ж воно виходило із-за гори, то фермерам доводилося пересівати поля.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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