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24.04.2024  18:00   Дмитро Колонєй

Стало відомо, як на Харківщині підключитися до держтелебачення у разі перебоїв із мовленням

Розповідаємо, як жителям Харківщини налаштуватися на прийом державного цифрового телебачення МХ-7.

Підключитися до держтелебачення у разі перебоїв із мовленням: як це зробити
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, через обстріли інфраструктурних об’єктів Харківщини можуть виникати перебої радіо- та телемовлення.
 
У такому разі мешканці області можуть налаштуватися на хвилі державного цифрового телебачення МХ-7, аби безперебійно отримувати інформацію. Процес налаштування однаковий для усіх моделей цифрових приймачів.  
 
  • Спершу необхідно обрати спосіб підключення;
  • Виконавши підключення апарату, потрібно увімкнути телевізор і приставку;
  • На телевізорі необхідно вибрати відеовхід, щоб перейти до меню ресивера. Якщо підключення виконано правильно, то на екрані з’явиться вікно з привітанням;  
  • Якщо в розділі «Режим пошуку» відображається «DVB-T + DVB-T2», то приймач відразу знайде всі доступні до вашого регіону канали самостійно.
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Такий спосіб спрацює тільки в тому випадку, якщо вас вже є антена, спрямована в потрібному напрямку. Якщо вам не відомий потрібний напрямок антени, плавно прокрутіть її, слідкуючи за шкалами інтенсивності та якості сигналу.  
 
Перелік каналів завантажиться вручну або автоматично.  
 
На мультиплексі МХ-7 жителі Харківщини можуть дивитися такі програми:
  • «Перший»,;
  • «Суспільне Культура»;
  • «Рада»;
  • «Армія ТБ»;
  • «1+1»;
  • «ICTV»;
  • «Інтер»;
  • «Ми – Україна»;
  • «Піксель» та інші.
 
Тэги:  агрессия россии, телебачення, харків
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