24.04.2024 18:00 Дмитро Колонєй
Стало відомо, як на Харківщині підключитися до держтелебачення у разі перебоїв із мовленням
Розповідаємо, як жителям Харківщини налаштуватися на прийом державного цифрового телебачення МХ-7.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, через обстріли інфраструктурних об’єктів Харківщини можуть виникати перебої радіо- та телемовлення.
У такому разі мешканці області можуть налаштуватися
на хвилі державного цифрового телебачення МХ-7, аби безперебійно отримувати інформацію. Процес налаштування однаковий для усіх моделей цифрових приймачів.
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Спершу необхідно обрати спосіб підключення;
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Виконавши підключення апарату, потрібно увімкнути телевізор і приставку;
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На телевізорі необхідно вибрати відеовхід, щоб перейти до меню ресивера. Якщо підключення виконано правильно, то на екрані з’явиться вікно з привітанням;
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Якщо в розділі «Режим пошуку» відображається «DVB-T + DVB-T2», то приймач відразу знайде всі доступні до вашого регіону канали самостійно.
Такий спосіб спрацює тільки в тому випадку, якщо вас вже є антена, спрямована в потрібному напрямку. Якщо вам не відомий потрібний напрямок антени, плавно прокрутіть її, слідкуючи за шкалами інтенсивності та якості сигналу.
Перелік каналів завантажиться вручну або автоматично.
На мультиплексі МХ-7 жителі Харківщини можуть дивитися такі програми:
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«Перший»,;
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«Суспільне Культура»;
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«Рада»;
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«Армія ТБ»;
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«1+1»;
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«ICTV»;
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«Інтер»;
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«Ми – Україна»;
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«Піксель» та інші.
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