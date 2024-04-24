24.04.2024 18:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як на Харківщині підключитися до держтелебачення у разі перебоїв із мовленням

Розповідаємо, як жителям Харківщини налаштуватися на прийом державного цифрового телебачення МХ-7.

Як повідомляє РЕДПОСТ , через обстріли інфраструктурних об’єктів Харківщини можуть виникати перебої радіо- та телемовлення.

У такому разі мешканці області можуть налаштуватися на хвилі державного цифрового телебачення МХ-7, аби безперебійно отримувати інформацію. Процес налаштування однаковий для усіх моделей цифрових приймачів.

Спершу необхідно обрати спосіб підключення;

Виконавши підключення апарату, потрібно увімкнути телевізор і приставку;

На телевізорі необхідно вибрати відеовхід, щоб перейти до меню ресивера. Якщо підключення виконано правильно, то на екрані з’явиться вікно з привітанням;

Якщо в розділі «Режим пошуку» відображається «DVB-T + DVB-T2», то приймач відразу знайде всі доступні до вашого регіону канали самостійно.

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Такий спосіб спрацює тільки в тому випадку, якщо вас вже є антена, спрямована в потрібному напрямку. Якщо вам не відомий потрібний напрямок антени, плавно прокрутіть її, слідкуючи за шкалами інтенсивності та якості сигналу.

Перелік каналів завантажиться вручну або автоматично.

На мультиплексі МХ-7 жителі Харківщини можуть дивитися такі програми:

«Перший»,;

«Суспільне Культура»;

«Рада»;

«Армія ТБ»;

«1+1»;

«ICTV»;

«Інтер»;

«Ми – Україна»;

«Піксель» та інші.