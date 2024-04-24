    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові проходить електронне голосування щодо перейменування станції метро «Пушкінська»
24.04.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові проходить електронне голосування щодо перейменування станції метро «Пушкінська»

Харків’янам пропонують обрати нову назву станції метро «Пушкінська».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, замість «Пушкінської» станцію пропонують назвати «Нагірною», «Політехнічною» або «Ярослава Мудрого». 
 
Голосування триватиме до 26 квітня. Долучитися до нього можна за посиланням.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов повідомив про нові проєкти, спрямовані на підтримку місцевих підприємців.
 
Тэги:  харків, перейменування
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.04 Культура та туризм Танцюристи з Харкова перемогли на Всеукраїнському конкурсі 24.04 Надзвичайні події Лісничого, який під Харковм допомагав ворогу, засуджено 24.04 Суспільство Лілль розвиватиме співпрацю з Харковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 