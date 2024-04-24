24.04.2024 17:32 Дмитро Колонєй

Харківський закладник закінчив злочинну кар'єру у тюрмі

Харківські правоохоронці спіймали зловмисника на Москалівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 24-річний чоловік «влаштувався на роботу» до інтернет-магазину в якості кур’єра та розкладав згортків з канабісом по Харкову. Залишивши закладку, кур’єр фотографував місце і надсилав координати кінцевим покупцям.

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Молодик був затриманий під час чергової «робочої зміни» 16 вересня 2022 року на Москалівській вулиці із декільками десятками згортків з канабісом.

Під час процесу у Київському райсуді чоловік повністю визнав свою вину. Йому винесено вирок. Триває строк апеляційного оскарження.