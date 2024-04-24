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24.04.2024  17:32   Дмитро Колонєй

Харківський закладник закінчив злочинну кар'єру у тюрмі

Харківські правоохоронці спіймали зловмисника на Москалівці.

Засуджено закладника, який розповсюджував кнабісН Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 24-річний чоловік «влаштувався на роботу» до інтернет-магазину в якості кур’єра та розкладав згортків з канабісом по Харкову. Залишивши закладку, кур’єр фотографував місце і надсилав координати кінцевим покупцям. 
 
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Молодик був затриманий під час чергової «робочої зміни» 16 вересня 2022 року на Москалівській вулиці із декільками десятками згортків з канабісом.
 
Засуджено закладника, який розповсюджував кнабісН Новини Харкова
 
Під час процесу у Київському райсуді чоловік повністю визнав свою вину. Йому винесено вирок. Триває строк апеляційного оскарження.
 
Тэги:  наркотики, кримінал, харків
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