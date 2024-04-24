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24.04.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині гасили пожежу на території приватного домоволодіння

Пожежа сталася у Куп'янському районі Харківської області 24 квітня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
24 квітня о 11:30 на телефон  Служби порятунку  надійшло повідомлення про пожежу у смт  Шевченкове  Куп’янського району.
 
Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горить господарча споруда на території приватного домоволодіння.
 
 
Пожежу на площі 40 кв.м. ліквідовано о 12:20. Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.
 
Від ДСНС Луганщини на місці події працювало 5 чоловік особового складу із залученням 1 од. техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти спричинили пожежу у Куп'янську.
 
Тэги:  пожежа, харків
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