24.04.2024 16:56

У Харкові майже тиждень розшукують зниклого безвісті дещо дивного дідуся

У Харкові тривають пошуки 72-річного Олександра Гагана.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 квітня 2024 року зі своєї домівки у Харкові по Дербентській вулиці (район Олешківського водосховища) у зашитому білими нитками плащі, темній кепці та коротких дутих черевиках з галошами вийшов сутулий худорлявий блакитноокий чоловік з русявим із сивиною волоссям 165-168 см на зріст 72-річний Олександр Гаган та зник

Людина потребує медичної допомоги та має особливості повединки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знайшли живою людину, яка зникла безвісті більше чотирьох місяців тому.