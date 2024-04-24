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24.04.2024  16:56   

У Харкові майже тиждень розшукують зниклого безвісті дещо дивного дідуся

У Харкові тривають пошуки 72-річного Олександра Гагана.

Розшукують майже тиждень зниклого безвісті дідуся: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 квітня 2024 року зі своєї домівки у Харкові по Дербентській вулиці (район Олешківського водосховища) у зашитому білими нитками плащі, темній кепці та коротких дутих черевиках з галошами вийшов сутулий худорлявий блакитноокий чоловік з русявим із сивиною волоссям 165-168 см на зріст  72-річний Олександр Гаган та зник

 
Людина потребує медичної допомоги та має особливості повединки.  

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знайшли живою людину, яка зникла безвісті більше чотирьох місяців тому.
 
Тэги:  розшук, зник дідусь, харків
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