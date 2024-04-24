У Харкові майже тиждень розшукують зниклого безвісті дещо дивного дідуся

У Харкові тривають пошуки 72-річного Олександра Гагана.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 квітня 2024 року зі своєї домівки у Харкові по Дербентській вулиці (район Олешківського водосховища) у зашитому білими нитками плащі, темній кепці та коротких дутих черевиках з галошами вийшов сутулий худорлявий блакитноокий чоловік з русявим із сивиною волоссям 165-168 см на зріст 72-річний Олександр Гаган та зник
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Сьогодні свавілля досягне свого апогею. Це може виявитися у повному небажанні підкорятися будь-яким правилам, вирішуючи все по-своєму. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
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