24.04.2024 16:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про нові проєкти, спрямовані на підтримку місцевих підприємців

Постійні російські атаки не лише руйнують житлові будинки та обʼєкти інфраструктури, а й серйозно ускладнюють життя харківському бізнесу.



Ігор Терехов повідомив про нові проєкти, спрямовані на підтримку місцевих підприємців



Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Тільки сьогодні внаслідок нічного обстрілу постраждало два кафе та два великих офісних приміщення, де працюють десятки компаній», - сказав Ігор Терехов.

За його словами спільно з постійними партнерами, такими як USAID та WNISEF, впроваджується ще кілька нових проєктів, спрямованих на підтримку місцевих підприємців.

«Перший проєкт «Quik Help» дозволить представникам бізнесу на конкурсних умовах отримати генератори та Starlink, для того аби мати безперебійний звʼязок та можливість працювати навіть під час аварійних відключень електроенергії. Поступово лінійка видів допомоги буде розширюватися. Реєстрація за посиланням.

Наступний проєкт — «Купуй Харківське». Він складається з кількох етапів: проведення досліджень товарів і послуг місцевих підприємців, розробку стратегії їхнього просування, а також створення інструментів для збільшення обсягів продажів.

Скористатися цими продуктами зможе будь-хто з представників місцевого бізнесу, щойно будуть напрацьовані перші практики»,- розповів Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, Ігор Терехов обговорив відновлення міста з міжнародним фондом.