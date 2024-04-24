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24.04.2024  16:19   Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини обікрав автівку, припарковану на узбіччі

Правоохоронці Харківщини спіймали крадія.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканець Харківщини їхав ґрунтовою дорогою в селі Качалівка та побачив авто. Правопорушник обікрав автівку - зняв з неї акумулятор та магнітолу, а потім втік.
 
Поліцейські спіймали злодія, який виявився 30-річним жителе села Мурафа. 
 
Речові докази вилучені.
 
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Відкрита кримігнальна справа про крадіжку, за ячкою чоловіку світить до 8 років ув'язнення.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рецидивіст вкрав автівку односельця.
 
Тэги:  крадій, автівка, харків
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