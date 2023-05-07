07.05.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі відновили цифрове телебачення Т2

Фахівці Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Харківська обласна військова адміністрація та місцева влада продовжують працювати над поверненням на деокуповані території українського мовлення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, спільно з представниками оператора «Зеонбуд» вже відновили цифрове телебачення Т2 в Ізюмі.

Після деокупації в Ізюмі були проблеми з телевізійним сигналом через пошкодження ретрансляційної вежі.

Спеціалісти провели ремонт телевежі, яка була напівзруйнова, а також встановили передавачі мультиплекса МХ-1. У доступі такі українські канали: «Суспільне Перший», «Рада», «1+1», «Суспільне Культура», IСTV, СТБ, «Інтер», УНІАН, «Бігуді», «Армія ТБ».

Через сильні пошкодження зменшилася дальність мовлення, проте наразі вже працюють над посиленням сигналу в інші населені пункти.

Варто зазначити, що у жовтні минулого року в ефірі запрацювало цифрове телебачення в селищі Великий Бурлук. А в листопаді також вдалося відновити мовлення в Куп'янську на мультиплексах MX-1, MX-2, які містять 16 каналів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янка стала багатократною чемпіонкою Європи з пауерліфтингу.



