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07.05.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили порушників правил дорожнього руху

Харківські поліцейські протягом доби зареєстрували та оперативно опрацювали 1064 звернення про правопорушення та події.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів. 
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 6 – за перевищення швидкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли на Харківщині пошкоджено будинки.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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