09.05.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

На звільнені території Харківщини повертається українське мовлення

Внаслідок обстрілів рф значних пошкоджень зазнали радіо- та телевежі Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Завдяки спільній роботі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Харківської ОВА та місцевої влади на деокупованих територіях українське мовлення вже працює в таких населених пунктах:

м. Балаклія

УР-3 («Радіо Культура») на частоті 103,3 МГц (сигнал надходить з м. Зміїв);

ТОВ «ТРК «Слобожанське ФМ» на частоті 104,9 МГц;

Радіо Накипіло» на частоті 95 МГц.

Проводяться роботи з відновлення цифрового телебачення.

м. Ізюм:

УР-3 («Радіо Культура») на частоті 102,5 МГц;

УР-2 (Радіо «Промінь») на частоті 106,5 МГц.

Цього місяця відновили цифрове телебачення Т2.

м. Куп’янськ:

УР-1 («Українське радіо») на частоті 105,1 МГц;

УР-2 (Радіо «Промінь») на частоті 98,9 МГц;

ТОВ «Телерадіокомпанія «МАТРІКС+» (позивний: «NovaLine») на частоті 107,3 МГц.

У листопаді 2022 року вдалося відновити мовлення в Куп'янську на мультиплексах MX-1, MX-2, які містять 16 каналів.

м. Вовчанськ:

УР-1 («Українське радіо») на частоті 90,2 МГц;

«Радіо Накипіло» на частоті 101,2 МГц.

смт Великий Бурлук:

УР-1 («Українське радіо») на частоті 105,4 МГц;

УР-2 (Радіо «Промінь») на частоті 99,1 МГц;

ТОВ Медіагрупа «Надія» (позивний: «Голос Надії») на частоті 99,6 МГц.

У жовтні 2022 року запрацювало цифрове телебачення в селищі Великий Бурлук.

село Липці

ТОВ «Телерадіокомпанія «МАТРІКС+» (позивний: «NovaLine») на частоті 89,8 МГц.

Окрім того, у радіусі до 50 км від Харкова можна слухати: «Радіо Марія» (69,83 МГц), «Радіо Еммануїл» (69,2 МГц), Країна ФМ (107,4 МГц), «Radio NV» (107,0 МГц), «NovaLine» (97,1 МГц), «Люкс FM» (105,2 МГц), Радіо «Промінь» (100,5 МГц), «Українське Радіо» (106,1 МГц), «Радіо Культура» (91,6 МГц), «Радіо Накипіло» (92,2 МГц).

У самому Харкові працює 26 радіоканалів. Також телемовлення здійснюється у цифровому стандарті в мультиплексах МХ-1 (8 каналів), МХ-2 (16 каналів), МХ-3 (25 каналів), МХ-5 (29 каналів).

У разі відсутності електроенергії чи мобільного зв’язку інформування громадян Харкова та області здійснюється через радіостанції Суспільного мовника, а також 101,1 МГц – «Армія FM» (Харків).

У населених пунктах, де радіосигнал нестабільний, забезпечено додаткове локальне оповіщення через гучномовці.



