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09.05.2023  12:31   Дмитро Колонєй

Хто має шанс отримати 20 000 гривень до пенсії

Як отримати гроші, які виплачує держбанк.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Факти, «ПриватБанк» проводить акцію для військових пенсіонерів — клієнтів банку, в якій розігрується разова допомога до пенсії в 20 тисяч гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті банку.
 

Хто може брати участь у розіграші 

 
  • Громадяни України від 18 років, колишні або діючі військовослужбовці та які отримують пенсійні виплати відповідно до ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та/або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».
 

Що для цього потрібно зробиоли

 
  1. Військовим пенсіонерам потрібно оформити пенсійну картку.
  2. Вони мають звернутися до найближчого відділення «ПриватБанку» з паспортом та ідентифікаційним номером.
  3. Потім потрібно підписати заяву на перерахування пенсії на картку «ПриватБанку» — він візьме на себе формальності щодо оформлення документів у Пенсійному фонді України.
  4. Пенсійну картку в «ПриватБанку» можна також відкрити й без відвідування банку через Приват24 та смартфон.

Скільки триватиме акція

 
  • Акція «Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії» стартувала 15 січня й діятиме до 15 травня 2023 року.
 

Источник:   Факти
 Тэги:  пенсія, розіграш, гротші, приватбанк
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