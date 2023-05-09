09.05.2023 12:31 Дмитро Колонєй
Хто має шанс отримати 20 000 гривень до пенсії
Як отримати гроші, які виплачує держбанк.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Факти, «ПриватБанк» проводить акцію для військових пенсіонерів — клієнтів банку, в якій розігрується разова допомога до пенсії в 20 тисяч гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті банку.
Хто може брати участь у розіграші
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Громадяни України від 18 років, колишні або діючі військовослужбовці та які отримують пенсійні виплати відповідно до ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та/або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».
Що для цього потрібно зробиоли
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Військовим пенсіонерам потрібно оформити пенсійну картку.
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Вони мають звернутися до найближчого відділення «ПриватБанку» з паспортом та ідентифікаційним номером.
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Потім потрібно підписати заяву на перерахування пенсії на картку «ПриватБанку» — він візьме на себе формальності щодо оформлення документів у Пенсійному фонді України.
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Пенсійну картку в «ПриватБанку» можна також відкрити й без відвідування банку через Приват24 та смартфон.
Скільки триватиме акція
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Акція «Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії» стартувала 15 січня й діятиме до 15 травня 2023 року.
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