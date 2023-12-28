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28.12.2023  18:40   Віталій Хінєвіч

У Вовчанській громаді розпочало мовлення «Армія FM»

На Харківщині продовжують розширювати географію покриття українського мовлення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Відтепер можна слухати в ефірі державну радіостанцію Міноборони «Армія FM» на частоті 91.8 МГц у Вовчанській територіальній громаді. Мовлення відбуватиметься 24 години на добу.
 
Нагадаємо, у Харкові почути ефір радіо «Армія FM» можна на частоті 101.1 МГц. У Красноградській та Наталинській громадах програми «Армія FM» працюють на частоті 100.8 МГц.
 
«Особливо важливо налагодити мовлення у прифронтових та прикордонних територіях, де ворог є найактивнішим»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 вибухонебезпечних предметів.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, радіо
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