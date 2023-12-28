Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 вибухонебезпечних предметів.
У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 27 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,2 га території, з них 2010 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 120 м автомобільних доріг, 1,2 км ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 27 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 21 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 108 саперів та 45 одиниць техніки.
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4269 га території, 296 км автомобільних доріг, 2989 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 86 689 вибухонебезпечних предметів.
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