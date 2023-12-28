28.12.2023 10:20 Рита Парфенова

У Харкові відновлюють критичну інфраструктуру: Ігор Терехов підбив підсумки року

Задля належного функціонування усіх сфер громадського життя впродовж 2023 року в Харкові активно відновлювали та розвивали інфраструктуру, попри збройну агресію рф.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, після численних обстрілів об’єктів критичної інфраструктури були проведені масштабні роботи з відновлення ТЕЦ і котелень Харкова.

Також у рамках підготовки до опалювального сезону в місті переклали близько 220 км магістральних тепломереж, встановили 14 модульних котелень та п’ять мініТЕЦ.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, різноманітні об’єкти інфраструктури були забезпечені альтернативними джерелами живлення. Так, під час блекаутів у Харкові готові працювати понад 1 тис. магазинів, більше 300 аптек та 100 АГЗС. У світлий час доби в місті працюють усі 48 ринків і торговельних майданчиків.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Крім того, впродовж 2023 року в Харкові налагодили транспортну інфраструктуру. Муніципальний громадський транспорт працює за графіком. Щодня містом курсує близько 70 трамваїв. Зараз на маршрутах фахівці проводять роботи з усунення пошкоджень, спричинених обстрілами. Зокрема, вони відновлюють маршрут №12 від Південного вокзалу до розворотного кола «Центральний парк». Трамваї планують пустити на цю лінію після новорічних свят. Відповідно до рішення позачергової сесії міськради, яка пройшла в листопаді, на відновлення об’єктів критичної інфраструктури спрямовано ще 1,2 млрд грн. «Ми не чекаємо на закінчення війни, а вже зараз відбудовуємо Харків», - наголосив Ігор Терехов. Раніше РЕДПОСТ писав, що «Харківські теплові мережі» підбили підсумки роботи за рік.