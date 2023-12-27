27.12.2023 18:15 Віталій Хінєвіч

«Харківські теплові мережі» підбили підсумки роботи за рік

Новий опалювальний сезон у Харкові вже є рекордсменом за всю історію існування підприємства, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 27 грудня, генеральний директор КП «Харківські теплові мережі» Василь Скопенко, 95% будинків у місті було підключено до системи теплопостачання лише за тиждень. У довоєнний період цей процес тривав від двох тижнів до місяця.

Крім того, були обладнані генераторами всі котельні, і зараз вони повністю готові до автономної роботи.

«Завдяки іноземним партнерам Харків вводить в експлуатацію принципово нову газову когенерацію. У наших котельнях вже облаштували перші п'ять міні-ТЕЦ від урядів Німеччини та Швейцарії. Нещодавно приїхали ще шість установок за програмою USAID.

Незабаром презентуватимемо новий проєкт, який стане відкриттям для всієї України. Реалізується він за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ). У жодному місті України немає стільки сучасних котелень, як у Харкові», - розповів генеральний директор підприємства.

У 2023 році фахівці КП «ХТМ» провели понад 400 капітальних ремонтів внутрішньобудинкових систем та замінили загалом понад 500 км труб. Відновлювальні роботи проводились, зокрема, і на Північній Салтівці. Працівники реконструювали 21 центральний тепловий пункт, 20 магістральних камер, замінили понад 800 теплових рамок у підвалах будинків. Також у місті працює система диспетчеризації SСADA, яка забезпечує швидкість та ефективність прийняття рішень у разі виникнення критичних ситуацій.

«Теплопостачання Харкова в екстремальних умовах війни перетворилося на високотехнологічну та максимально автономну систему», - наголосив Василь Скопенко.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram