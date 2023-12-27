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27.12.2023  18:15   Віталій Хінєвіч

«Харківські теплові мережі» підбили підсумки роботи за рік

Новий опалювальний сезон у Харкові вже є рекордсменом за всю історію існування підприємства, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 27 грудня, генеральний директор КП «Харківські теплові мережі» Василь Скопенко, 95% будинків у місті було підключено до системи теплопостачання лише за тиждень. У довоєнний період цей процес тривав від двох тижнів до місяця.
 
Крім того, були обладнані генераторами всі котельні, і зараз вони повністю готові до автономної роботи.
 
«Завдяки іноземним партнерам Харків вводить в експлуатацію принципово нову газову когенерацію. У наших котельнях вже облаштували перші п'ять міні-ТЕЦ від урядів Німеччини та Швейцарії. Нещодавно приїхали ще шість установок за програмою USAID.
 
Незабаром презентуватимемо новий проєкт, який стане відкриттям для всієї України. Реалізується він за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ). У жодному місті України немає стільки сучасних котелень, як у Харкові», - розповів генеральний директор підприємства.
 
У 2023 році фахівці КП «ХТМ» провели понад 400 капітальних ремонтів внутрішньобудинкових систем та замінили загалом понад 500 км труб. Відновлювальні роботи проводились, зокрема, і на Північній Салтівці. Працівники реконструювали 21 центральний тепловий пункт, 20 магістральних камер, замінили понад 800 теплових рамок у підвалах будинків. Також у місті працює система диспетчеризації SСADA, яка забезпечує швидкість та ефективність прийняття рішень у разі виникнення критичних ситуацій.
 
«Теплопостачання Харкова в екстремальних умовах війни перетворилося на високотехнологічну та максимально автономну систему», - наголосив Василь Скопенко.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що один з районів Харкова перевиконав план з ремонту комунікацій.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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