27.12.2023 17:34 Дмитро Колонєй

Ціни на овочі: що з ними буде прогнозують експерти

Прогноз торкається низки популярних овочів.

Як пише РЕДПОСТ, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, зазначиа, що з цінами на продукти українського виробництва має бути стабільна ситуація у 2024 році.

Висоцький відзначив, що цього року була позитивна динаміка щодо цукру та соняшникової олії.

"Порівняно з попереднім роком навіть зниження. Також бачимо, що є стабільна ситуація порівняно з минулим роком - буквально 5 відсотків коливання - м'яса та молочної продукції саме вітчизняного виробництва. Треба розділяти, бо імпорт зараз здорожчав через логістику. А оскільки у нас із виробництвом кормів також не передбачається проблематики, тому, в принципі, щодо основних блоків вітчизняної продукції має бути стабільна ситуація наступного року. Можуть бути традиційні незначні сезонні коливання. Але не більше того", – сказав він.

Є позитивна тенденція щодо овочів борщового набору - цибулі, моркви, картоплі, буряка й капусти. Причина у тому, що українські фермери тепер вирощують ці овочі у центральних та західних областях. Ця тенденція продовжиться, і наступного року овочі дорожчати не будуть.

При цьому аналогічна ситуація й з усіма видами зернових круп.

"Та сама гречка – ціни у 2-3 рази менші за рекордні. Тут також врожай достатній і не передбачається зростання", – вказав Висоцький.

Очікується, що в Україні може суттєво подешевшати картопля.

Ціни на неї знизяться наприкінці вересня – на початку жовтня, коли з полів остаточно приберуть урожай. Про це заявив віцепрезидент Асоціації виробників картоплі України Нік Гордійчук.

За його словами, урожайність картоплі в цьому сезоні буде вищою порівняно з минулим.