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27.12.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові визначили переможців шкільної ліги з боулінгу

Фінальний етап ліги відбувся сьогодні, 27 грудня. За перемогу змагалися 12 команд, які набрали у відбіркових змаганнях найбільшу суму очок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Найсильнішою у Харківській шкільній лізі з боулінгу стала команда ліцею №72. Віцечемпіонами – школярі з ліцею №149. Третє місце посіла команда ліцею №172.
 
Призери та переможці отримали медалі та подарунки від Департаменту у справах сімʼї молоді та спорту. Всі учасники змагань – солодкі подарунки від благодійної організації "Незламний Харків" і ГО "Help art".
 
Відзначимо, загалом участь у змаганнях взяли понад 160 дітей-учнів 6-7 класів із 40 шкіл всіх районів Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський біатлоніст став золотим призером міжнародних змагань.
 
Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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