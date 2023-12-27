27.12.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові визначили переможців шкільної ліги з боулінгу

Фінальний етап ліги відбувся сьогодні, 27 грудня. За перемогу змагалися 12 команд, які набрали у відбіркових змаганнях найбільшу суму очок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Найсильнішою у Харківській шкільній лізі з боулінгу стала команда ліцею №72. Віцечемпіонами – школярі з ліцею №149. Третє місце посіла команда ліцею №172.

Призери та переможці отримали медалі та подарунки від Департаменту у справах сімʼї молоді та спорту. Всі учасники змагань – солодкі подарунки від благодійної організації "Незламний Харків" і ГО "Help art".

Відзначимо, загалом участь у змаганнях взяли понад 160 дітей-учнів 6-7 класів із 40 шкіл всіх районів Харкова.

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