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15.12.2023  18:32   Дмитро Колонєй

Харківський біатлоніст став золотим призером міжнародних змагань

Харківський спортсмен здобув олоту медаль етапу Кубка IBU.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, харківський біатлоніст Степан Кінаш здобув золоту медаль другого етапу юніорського Кубка IBU.
Змагання проходять в італійському місті Ріднаун-валь-Ріданна з 13 по 16 грудня 2023 року.
 
В змішаній естафеті спортсмен «Українського східного центру Олімпійської підготовки із зимових видів спорту» разом зі своїми партнерами по команді Владиславом Чихарем, Олександрою Меркушиною та Оленою Городною фінішував першим з результатом 1:09:58.2.
 
Суперників з Німеччини, які стали срібними призерами, українці випередили на 13.9 секунди. Третє місце посіла італійська команда.
 
Це перша золота медаль українських біатлоністів в цьому сезоні та перший виграш в естафеті на юніорському Кубку IBU.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, перемога, харків, біатлон
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