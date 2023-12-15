15.12.2023 18:32 Дмитро Колонєй

Харківський біатлоніст став золотим призером міжнародних змагань

Харківський спортсмен здобув олоту медаль етапу Кубка IBU.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, харківський біатлоніст Степан Кінаш здобув золоту медаль другого етапу юніорського Кубка IBU.

Змагання проходять в італійському місті Ріднаун-валь-Ріданна з 13 по 16 грудня 2023 року.

В змішаній естафеті спортсмен «Українського східного центру Олімпійської підготовки із зимових видів спорту» разом зі своїми партнерами по команді Владиславом Чихарем, Олександрою Меркушиною та Оленою Городною фінішував першим з результатом 1:09:58.2.

Суперників з Німеччини, які стали срібними призерами, українці випередили на 13.9 секунди. Третє місце посіла італійська команда.

Це перша золота медаль українських біатлоністів в цьому сезоні та перший виграш в естафеті на юніорському Кубку IBU.