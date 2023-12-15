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15.12.2023  18:06   

У Харкові відбувся івент "Я ЗАЛІЗНИЧНИК" (фото)

15 грудня у ТРЦ "NIKOLSKY" відбувся захід "Я ЗАЛІЗНИЧНИК".

Харків, залізниця

Спеціальні гості заходу: ректор Українського державного університету залізничого транспорту, Сергій Панченко, директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Олександр Власенко та начальник служби кадрової політики і соціальних питань регіональної філії "Південна залізниця" АТ Укразлізниця Сергій Євдокімов, які привітали учасників заходу та зазначили, що сьогодні молодь нашого міста мала унікальну можливість дізнатися про перспективи отримання професії в залізничній галузі. Наразі існує велика потреба в кадрах для залізничних професій, і співпраця місцевої влади з університетами в рамках таких профорієнтаційних заходів є дуже важливою для розвитку міста Харкова. 
 
В рамках заходу відбулися майстер-класи, на яких досвідчені фахівці розкрили таємниці сучасних технологій та розповіли про інновації у залізничній галузі, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Інтерактивні презентації дозволили учасникам  побачити наочно та випробувати останні досягнення у сфері залізничного транспорту.
 
Участь у заході подарувала можливість усім бажаючим виграти цікаві призи та провести час із користю.
 
Івент було проведено Українським державним університетом залізничного транспорту за сприяння Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради.

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Тэги:  харків, укрзалізниця, захід, івент, подія
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