15.12.2023 17:42 Дмитро Колонєй
В руках хлопця з Харківщини вибухнула міна
Мешканець Харківщини знайшов вибуховий пристрій на прогулянці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, 15 грудня 2023 року в Ізюмському районі поблизу села Донецьке вибухнув пристрій ворога. Постраждав 15-річний підліток, який, гуляючи в лісопосадці, знайшов вибуховий пристрій, який здетонував в його руках. Хлопець отримав вибухові травми обох рук.
Рятувалник закликають мешканців Харківщини:
-
бути обережними.
-
не рухатись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
-
не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
-
не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
-
у разі виявлення підозрілого предмета повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0