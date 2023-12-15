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15.12.2023  17:42   Дмитро Колонєй

В руках хлопця з Харківщини вибухнула міна

Мешканець Харківщини знайшов вибуховий пристрій на прогулянці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 15 грудня 2023 року в Ізюмському районі поблизу села Донецьке вибухнув пристрій ворога. Постраждав 15-річний підліток, який, гуляючи в лісопосадці, знайшов вибуховий пристрій, який здетонував в його руках. Хлопець отримав вибухові травми обох рук.
 
Рятувалник закликають мешканців Харківщини:
  • бути обережними.
  • не рухатись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
  • не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
  • не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
  • у разі виявлення підозрілого предмета повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або 
Источник:   ГУ Нацполіції, Патрульна поліція
 Тэги:  вибух, міна, харків, агрессия россии
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