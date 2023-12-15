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15.12.2023  17:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині молодик-аферист обшахраював людей на тисячі гривень

Правоохоронці Харківщини спіймали юного злодія.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, чоловік  розміщував фейкові оголошення про перевезення речей до окупованих територій України, надавав номер банківської картки та попереджав, що без передплати не зможе надати послугу. Після надходження коштів блокував потерпілих.
 
Поліція встановила двох постраждалих від шахрайських дій зловмисника. Один з них перерахував на картку шахрая передплату у сумі 1500 гривень, другий – 1000 гривень.
14 грудня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
 
Поліцейські нагадують, що шахраї користуються довірою громадян і у будь-який спосіб намагаються отримати чуже майно або гроші. Будьте пильні, не дайте себе ошукати, сплачуйте гроші лише після отримання послуг або товарів
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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