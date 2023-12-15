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15.12.2023  16:33   Дмитро Колонєй

Харківські тай-боксери стали чемпіонами Європи

Харківські спортсмени здобули медалі чемпіонату Європи з таїландського боксу Муей Тай серед дорослих

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, спортсмени Харківщини здобули медалі чемпіонату Європи з таїландського боксу Муей Тай серед дорослих
Змагання відбулися в Туреччині з 7 по 14 грудня.
 
За результатами чемпіонату, бійці Харківської області здобули дві золоті медалі.
 
  • харків’янни Єгор Скуріхін, став чемпіоном у ваговій категорії до 81 кг, та
  • Дмитро Шелесько – здобув «золото» у вазі до 57 кг.
 
Загалом збірна України виборола 4 золоті, 3 срібні, 1 бронзову медалі та посіла перше загальнокомандне місце. Друге було за командою Туреччини, а третє посіли поляки. 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, перемога, харків, тайландський бокс
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