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27.12.2023  16:49   Дмитро Колонєй

Окупанти атакують телефони українців

Атаку організують спецслужби РФ, які намагаються залякати, деморалізувати та дезорганізувати громадян України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, на телефони українців у різних країнах світу надходять  повідомлення провокаційного змісту із закликом допомогти Москві вигнати «амеріканскіх сатаністов» з «ісконно русской зємлі».
 
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У повідомленнях закликають разом «возродіть Кієвскую Русь на зло враґам», «сохранить жизні людєй» ― кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні.
 
Чергова інформаційна атака Москви проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію наших громадян.
 
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, україна, харків
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