17.12.2023 16:19 Дмитро Колонєй
Росіяни розповсюджують нові фейки про ЗСУ та підробляють записи
Центр стратегічних комунікацій інформує про найгучніші спростування фейків росіян.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр стратегічних комунікацій, презентуємо топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
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«Голова фракції «Слуга народу» є фігурантом розслідування щодо продажу західного озброєння». Фейкороби змонтували фейк про це з використанням імені авторитетного ЗМІ, стилю оформлення BBC та ще й неправильно написали прізвище Арахамії.
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«Українському військовослужбовцю видали грамоту за економію снарядів». Грамота, фото якої опублікували пропагандисти, – несправжня.
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«Зеленський у телефонній розмові з дружиною назвав Байдена «лицеміром», а Блінкена – «клоуном». Аудіозапис, який поширюють фейкороби, є підробним, на ньому звучать голоси акторів, а не президента України та його дружини.
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«Кожен може отримати компенсацію за збій у роботі «Київстару». Подібні повідомлення, які поширюють сумнівні Telegram-канали, – частина нової фішингової схеми.
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«В Україні «лягли» всі банки та мобільні оператори». Так росіяни гіперболізували наслідки від кібератаки на «Київстар», аби залякати українців.
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