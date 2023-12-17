17.12.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Як захистити фінансові номери телефонів від шахраїв

Поради Мінюста України, як не дати аферистам викрасти кошти з рахунків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міністерство юстиції України, шахраї можуть скористатися фінансовим номером телефону, прив'язаним до банківських рахунків.

Дії шахраїв

Шахраї телефонують від імені працівників мобільного оператора та повідомляють про необхідність підтвердити продовження користування номером телефону. Це начебто необхідно, бо людина давно ним користується.

Для цього просять назвати код із смс-повідомлення, яке під час розмови надходить власникові номера від мобільного оператора. Такий код дає можливість шахраям отримати доступ до персонального онлайн-кабінету мобільного оператора. Доступ до кабінету надає шахраям доступ до інформації, за допомогою якої мобільний оператор ідентифікує клієнта, наприклад, до номерів, на які абонент найчастіше телефонує.

Далі аферисти звертаються до мобільного оператора та повідомляють про втрату номера та необхідність його відновити. Інформацію, яку мобільний оператор запитує у власника номера під час ідентифікації, шахраї отримують з персонального онлайн-кабінету.

Мета такої афери – заволодіти номером телефону, прив’язаним до банківських рахунків, та викрасти кошти з рахунків.

Що робити, якщо ваша сім-карта перестала працювати?

Перше, що потрібно зробити, захистити свої рахунки, картки та облікові записи, до яких прив’язаний номер телефону.

Як діяти?

Негайно заблокувати картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку за номером, зазначеним на звороті картки. Зателефонувати до мобільного оператора, пояснити ситуацію та просити заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин. Заблокувати доступи до всіх рахунків, облікових записів та персональних кабінетів, до яких прив’язаний вкрадений номер телефону.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.

Про те, як захистити свій фінансовий номер від шахраїв читайте на сайті НБУ #ШахрайГудбай