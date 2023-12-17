17.12.2023 17:37 Дмитро Колонєй

Сапери Харківщини обстежили за добу два гектари території

Інформація щодо проведення розмінування Харківщини піротехнічними підрозділами ДСНС.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ДСНС, за минулу добу піротехнічними розрахунками ДСНС

проведено обстеження близько 2,4 га території з них 0,4 га за допомогою машин механізованого розмінування в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп'янському та Чугуївському районах. розміновано 1,6 км ЛЕП,

4 домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 119 од. ВНП. До робіт залучалося 30 піротехнічних розрахунки ДСНС (152 особи та 65 од. техніки).

Всього з початку війни (24 лютого 2022 року)

обстежено 4244 га, з них за допомогою машин механізованого розмінування – 135 га території,

292,5 км автомобільних доріг,

2979 км ЛЕП,

159,5 км залізничних колій,

221,1 км газопроводів та

4024 домогосподарства, де виявлено та знешкоджено 86 тисяч 303 од. ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.