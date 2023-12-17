17.12.2023 18:19 Дмитро Колонєй

Велогонщиця з Харківщини стала призером міжнародних змагань

Мешканка Харківщини привезла нагороду з Німеччини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, харків’янка Софія Ковтун здобула «бронзу» на міжнародних змаганнях у Німеччині

Велогонщиця успішно виступила на змаганнях 15 та 16 грудня в німецькому Франкфурті-на-Одері на рейтинговому турнірі на треку «Brandenburg Sprint cup».

Спортсменка виборола медаль у змаганнях серед юніорів у гонці кейрин. Сімнадцятирічна Софія Ковтун поступилася на фініші Анастасії Кунісс з Німеччини та Елен Лазаровій з Чехії.

Також троє харківських спортсменів потрапили на цих змаганнях до десятки кращих. Серед юніорів Валентин Варгаракін у кейрині посів п’яте місце,

Катерина Масюк у цій самій дисципліні була дев’ятою, а в юнацькому спринті на восьмійй сходинці опинився Артем Білецький.

Загалом на турнірі українські спортсмени здобули срібну та бронзову медалі.