17.12.2023 18:19 Дмитро Колонєй
Велогонщиця з Харківщини стала призером міжнародних змагань
Мешканка Харківщини привезла нагороду з Німеччини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, харків’янка Софія Ковтун здобула «бронзу» на міжнародних змаганнях у Німеччині
Велогонщиця успішно виступила на змаганнях 15 та 16 грудня в німецькому Франкфурті-на-Одері на рейтинговому турнірі на треку «Brandenburg Sprint cup».
Спортсменка виборола медаль у змаганнях серед юніорів у гонці кейрин. Сімнадцятирічна Софія Ковтун поступилася на фініші Анастасії Кунісс з Німеччини та Елен Лазаровій з Чехії.
Також троє харківських спортсменів потрапили на цих змаганнях до десятки кращих. Серед юніорів Валентин Варгаракін у кейрині посів п’яте місце,
Катерина Масюк у цій самій дисципліні була дев’ятою, а в юнацькому спринті на восьмійй сходинці опинився Артем Білецький.
Загалом на турнірі українські спортсмени здобули срібну та бронзову медалі.
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