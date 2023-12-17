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17.12.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Велогонщиця з Харківщини стала призером міжнародних змагань

Мешканка Харківщини привезла нагороду з Німеччини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, харків’янка Софія Ковтун здобула «бронзу» на міжнародних змаганнях у Німеччині
 
Велогонщиця успішно виступила на змаганнях 15 та 16 грудня в німецькому Франкфурті-на-Одері на рейтинговому турнірі на треку «Brandenburg Sprint cup».
 
Спортсменка виборола медаль у змаганнях серед юніорів у гонці кейрин. Сімнадцятирічна Софія Ковтун поступилася на фініші Анастасії Кунісс з Німеччини та Елен Лазаровій з Чехії.
 
Також троє харківських спортсменів потрапили на цих змаганнях до десятки кращих. Серед юніорів Валентин Варгаракін у кейрині посів п’яте місце,
Катерина Масюк у цій самій дисципліні була дев’ятою, а в юнацькому спринті на восьмійй сходинці опинився Артем Білецький.
 
Загалом на турнірі українські спортсмени здобули срібну та бронзову медалі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківський велосипедист став віце-чемпіоном міжнародних змагань
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, перемога, харків, велоспорт
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