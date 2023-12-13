    
Главная Новини Харкова Спорт Харківський велосипедист став віце-чемпіоном міжнародних змагань
13.12.2023  16:42   Дмитро Колонєй

Харківський велосипедист став віце-чемпіоном міжнародних змагань

Харківський велогонщик успішно виступив у Польщі.

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, харківський велогонщик Валентин Варгаракін став срібним призером міжнародних змагань з велоспорту на треку другої категорії «Grand Prix Poland UCI», які з 8 по 10 грудня відбулися в польському Прушкуві.
 
Сімнадцятирічний підопічний Заслуженого тренера України Сергія Теліцина та Сергія Трофімова став срібним призером в юніорському кейрині. У фіналі змагань він поступився лише чеху Давиду Петерка.
 
Крім того в кроці від п’єдесталу пошани на цьому турнірі зупинилися харків’яни Валентин Кабашний та Аріна Коротєєва, які посіли четверті місця в індивідуальній гонці переслідування та гонці на очки відповідно.
 
Загалом збірна України здобула на Гран-прі Польщі 2 золоті та 3 срібні нагороди.
Источник:   ХОВА
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 