13.12.2023 17:19 Дмитро Колонєй

У Харкові обговорили реалізацію ветеранської політики в регіоні

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в обласному форумі «Влада. Захисники. Майбутнє».



У Харкові обговорили реалізацію ветеранської політики в регіоні



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмч на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в обласному форумі «Влада. Захисники. Майбутнє», присвяченому реалізації ветеранської політики в регіоні.

Очільник міста зазначив, що Харків почав впроваджувати програми підтримки сімей військових та учасників бойових дій ще з 2015 року. Зокрема, за його словами, це стосується співпраці з ветеранськими громадськими організаціями та матеріальних виплат захисникам.

«Ми постійно працюємо в цьому напрямку. Для нас дуже важливо, щоб наші воїни мали змогу безперешкодно отримати будь-які послуги у сфері освіти та медицини, щоб вони могли влаштуватися на роботу, щоб місто було доступним і відкритим для них. А це в тому числі і питання реабілітації військових - як фізичної, коли мова йде про тих, хто повертається з інвалідністю, так і психологічної. Тому нам усім треба створити єдину цільову програму реалізації ветеранської політики, поділитися практиками і досвідом, який вже є у Харкова та області», - підкреслив Ігор Терехов.