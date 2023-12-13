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13.12.2023  17:56   Дмитро Колонєй

Бадмінтонист з Харкова змагатиметься за командний чемпіонський титул на першісті Європи

Спортсмен з Харкова Гліб Бекетов гратиме на чемпіонаті континенту

Змагатиметься за чемпіонський титул на першісті Європи харків’янин Гліб Бекетов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, Харків’янин Гліб Бекетов у складі національної збірної України виборов путівку до фінальної частини командного чемпіонату Європи з бадмінтону.
 
Чоловіча команда Україна, до складу якої увійшли Данил, із о Боснюк, В’ячеслав Яковлев, Кирило Леонов, Іван Дружченко, Нікіта Єрьоменко та Гліб Бекетов, успішно подолала кваліфікацію.
 
Право взяти участь у фінальній частині Євро-2024, в якій візьмуть участь лише вісім найсильніших команд, українські бадмінтоністи вибороли, вигравши відбіркову групу та матч плей-офф. В своїй групі вони здолали з рахунком 3;2 суперників з Шотландії та з рахунком 4:1 команду Словаччини. Потім у раунді плей-офф здобули перемогу 3:1 над спортсменами з Бельгії. 
 
Фінальна частина командного чемпіонату Європи з бадмінтону відбудеться з 14 по 18 лютого 2024 року у польському місті Лодзь.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, бадмінтон, харків
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