13.12.2023 17:56 Дмитро Колонєй

Бадмінтонист з Харкова змагатиметься за командний чемпіонський титул на першісті Європи

Спортсмен з Харкова Гліб Бекетов гратиме на чемпіонаті континенту

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, Харків’янин Гліб Бекетов у складі національної збірної України виборов путівку до фінальної частини командного чемпіонату Європи з бадмінтону.

Чоловіча команда Україна, до складу якої увійшли Данил, із о Боснюк, В’ячеслав Яковлев, Кирило Леонов, Іван Дружченко, Нікіта Єрьоменко та Гліб Бекетов, успішно подолала кваліфікацію.

Право взяти участь у фінальній частині Євро-2024, в якій візьмуть участь лише вісім найсильніших команд, українські бадмінтоністи вибороли, вигравши відбіркову групу та матч плей-офф. В своїй групі вони здолали з рахунком 3;2 суперників з Шотландії та з рахунком 4:1 команду Словаччини. Потім у раунді плей-офф здобули перемогу 3:1 над спортсменами з Бельгії.

Фінальна частина командного чемпіонату Європи з бадмінтону відбудеться з 14 по 18 лютого 2024 року у польському місті Лодзь.