13.12.2023 16:12 Дмитро Колонєй

У Харкові за допомою даних СБУ відправили за грати агента ФСБ

Агент спецслужб РФ готував диверсії проти українських льотчиків та спецпризначенців у Харкові.

Як повідоя\мляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент фсб, який стежив за військовослужбовцями Сил оборони на Харківщині.

У зоні особливої уваги зловмисника були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

Насамперед він намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях.

Крім цього, російський агент виконував завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу на території регіону.

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії диверсій проти українських воїнів та на оборонних заводах.

Контррозвідка СБУ затримала агента фсб у результаті спецоперації в Харкові у березні цього року. Завдяки оперативному реагуванню українська спецслужба запобігла вчиненню диверсій з боку російської спецслужби.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у листопаді 2022 року був дистанційно завербований кадровим співробітником оперативної групи фсб у Бєлгородській області Саліцевим А.П.

У поле зору окупанта чоловік потрапив через свого брата – військового зс рф у запасі, який проживає на території країни-агресора.

Для виконання ворожих завдань зрадник обходив вулиці Харкова та приховано знімав на камеру свого телефону місця базування та шляхи пересування українських захисників.

Для конспірації використовував 3 мобільні телефони та 7 номерів різних операторів. Також застосовував спеціальний додаток, щоб приховати месенджери на гаджеті.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено ноутбук та мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури