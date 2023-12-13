    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові слідкують за станом місця проживання городян
13.12.2023  15:30   

У Харкові слідкують за станом місця проживання городян

Ця процедура є необхідною для оформлення житлової субсидії певним категоріям мекшанцв Харкров

Як повідоляє РЕДПОСТ, із посиланнчм на  Управління соціального захисту населення, ахівці відомтса  протягом січня-листопада 2023 року за зверненнями мешканців склали 186 актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства чи фактичного місця проживання особи. 
 
Як зазначили в управлінні, ця процедура є необхідною для оформлення житлової субсидії певним категоріям громадян. 
 
Отримати консультацію щодо цього та інших питань, пов’язаних із соціальним захистом населення, мешканці Основ’янського району можуть за тел.: (057) 725-31-91 та (057) 725-31-93; написавши листа за адресою: пр. Гагаріна, 7 (61001) або на електронну адресу: 03196630@mail.gov.ua.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 