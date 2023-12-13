13.12.2023 15:30

У Харкові слідкують за станом місця проживання городян

Ця процедура є необхідною для оформлення житлової субсидії певним категоріям мекшанцв Харкров

Як повідоляє РЕДПОСТ, із посиланнчм на Управління соціального захисту населення, ахівці відомтса протягом січня-листопада 2023 року за зверненнями мешканців склали 186 актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства чи фактичного місця проживання особи.

Як зазначили в управлінні, ця процедура є необхідною для оформлення житлової субсидії певним категоріям громадян.

Отримати консультацію щодо цього та інших питань, пов’язаних із соціальним захистом населення, мешканці Основ’янського району можуть за тел.: (057) 725-31-91 та (057) 725-31-93; написавши листа за адресою: пр. Гагаріна, 7 (61001) або на електронну адресу: 03196630@mail.gov.ua.