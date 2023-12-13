Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 грудня.
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Сьогодні не надто довіряйте логіці (вона здатна вас підвести), у грошових справах будьте особливо обережні. І головне – намагайтеся стримувати раптові пориви.
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