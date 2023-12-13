13.12.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині провели масштабні обшуки у чорних лісорубів (фото)

Правоохоронцями проведено понад 30 санкціонованих обшуків у місцях провадження господарської діяльності, проведення рубок та зберігання незаконно спиляної деревини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, починаючи з 2021 року, чорні лісоруби приїжджали до лісових ділянок лісгоспу у Чугуївському районі, вирубували дерева за допомогою бензопил, завантажували в авто та вивозили деревину у місця зберігання. Після цього вони збували деревину цінних порід за грошові кошти.

Вилучено документи, деревину загальним об’ємом понад 5 тис. складометрів, грошові кошти (понад 1 млн грн, 67 тис. доларів США, 6 тис. євро), бензопили, вантажні автомобілі та спецтехніку, мобільну та комп’ютерну техніку тощо.

На теперішній час слідство триває, проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії. Встановлюються особи, причетні до вчинення злочину.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки, незаконного перевезення, зберігання та збуту лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ НПУ.

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