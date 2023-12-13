13.12.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен запрошує на роботу: які вакансії пропонують

Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Комунальне підприємство запрошує на роботу за такими спеціальностями:

машиніст бульдозера 6 розряду;

машиніст екскаватора 6 розряду.

Вимоги до кандидатів:

посвідчення водія, професійно-технічна освіта відповідного напрямку, наявний стаж роботи за фахом, дійсний військово-обліковий документ.

Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: (050) 956-10-05 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram