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13.12.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен запрошує на роботу: які вакансії пропонують

Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Комунальне підприємство запрошує на роботу за такими спеціальностями:
 
  • машиніст бульдозера 6 розряду; 
  • машиніст екскаватора 6 розряду.
Вимоги до кандидатів: 
 
посвідчення водія, професійно-технічна освіта відповідного напрямку, наявний стаж роботи за фахом, дійсний військово-обліковий  документ.
 
Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: (050) 956-10-05 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова продовжують прибирати сніг та боротися з ожеледицею.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, робота
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