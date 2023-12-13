13.12.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

Погрожувала всім фізичною розправою: поліцейські Харкова тимчасово вилучили дитину у нетверезої матері

12 грудня до правоохоронців надійшло повідомлення від чоловіка про те, що 33-річна жінка після вживання алкогольних напоїв вчинила щодо своєї малолітньої дитини фізичне насильство.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські, які прибули на місце події, побачили, що жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, висловлювалась нецензурною лайкою, погрожувала всім присутнім фізичною розправою.

Працівниками поліції та службою у справах дітей по Слобідському району було прийняте рішення про тимчасове вилучення дитини з небезпечного середовища.

Щодо 33-річної матері вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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