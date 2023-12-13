13.12.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова продовжують прибирати сніг та боротися з ожеледицею

До робіт з прибирання снігу у Харкові сьогодні, 13 грудня, залучили 1975 працівників комунальних підприємств.



Комунальники Харкова продовжують прибирати сніг та боротися з ожеледицею



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, в місті також працює 86 одиниць автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації.

На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1746 дворових робітників. Напередодні вони розчистили майже 4 млн кв. м територій, а також посипали піщано-сольовою сумішшю 58 тис. кв. м тротуарів.

На об'єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 229 комунальників. Напередодні вони очистили від снігу понад 395 тис. кв. м і посипали протиожеледними матеріалами тротуари в парках, скверах та на інших територіях загальною площею 46 тис. кв. м.

Бригади КП «Шляхрембуд» за попередні три доби прибрали та вивезли близько 560 куб. м снігу та льоду, а також використали понад 535 куб. м піщано-сольової суміші та 650 т солі. Сьогодні на дорогах працюють 149 робітників і 92 одиниці спецтехніки.

Також до прибирання долучаються й інші комунальні підприємства. Зокрема, служба механізації КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» допомагає усувати наслідки снігопаду на прибудинкових територіях Київського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники ліквідували 11 аварійних ситуацій на водоводах.