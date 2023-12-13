13.12.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники ліквідували 11 аварійних ситуацій на водоводах

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 11 аварійних ситуацій на водоводах і упорядкували 9 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Слобідському районі ремонтники оперативно усунули пошкодження на водопровідних магістралях на проспекті Героїв Сталінграда та вулиці Актюбінській.

«Загалом же з початку року ліквідували 251 аварійну ситуацію на трубопроводах холодного водопостачання, відремонтували 193 оглядові колодязі та упорядкували 95 водорозбірних колонок. Також переклали понад 1100 метрів мереж різних діаметрів, встановили 47 нових пожежних гідрантів та замінили 25 люків. На належному рівні ведеться й профілактична робота на об'єктах водопровідного господарства», – підсумував начальник районної служби Олексій Мацюк.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

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