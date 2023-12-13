13.12.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили газопостачання на Харківщині після обстрілу

«Газмережі» відновили газопостачання після обстрілів до 950 домоволодінь Великобурлуцької громади, передає РЕДПОСТ .

Під час обстрілів армією рф території Великобурлуцької громади були пошкоджені газорозподільні мережі, якими газ надходить до споживачів. Ворог залишив без опалення та можливості приготувати їжу мешканців 1007 житлових будинків.

Через перебиття разом з газопроводом водопроводу, пошкоджені мережі були залиті рідиною. Не зважаючи на складнощі, протягом доби газовики виконали основну частину відновлювальних робіт на мережі та відновили газопостачання для 950 родин Великобурлуцької громади. Ремонтні роботи тривають.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram