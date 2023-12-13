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13.12.2023  09:35   Віталій Хінєвіч

Негода на Харківщині залишила без світла понад 3 тисячі споживачів

Про знеструмлення деяких РЕМів Харківської області повідомили у ХОВА, передає РЕДПОСТ .

 
Зазначається, що внаслідок негоди по області знеструмлені близько 3500 споживачів Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського, Балаклійского РЕМів.
 
Раніше у Харківобленерго повідомляли, що працюють над відновленням електропостачання у восьми населених пунктах Харківської області, які були частково знеструмлені через снігопад. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновили газопостачання на Харківщині після обстрілу.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  жкг, харків
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