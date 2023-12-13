13.12.2023 09:35 Віталій Хінєвіч

Негода на Харківщині залишила без світла понад 3 тисячі споживачів

Про знеструмлення деяких РЕМів Харківської області повідомили у ХОВА, передає РЕДПОСТ .

Зазначається, що внаслідок негоди по області знеструмлені близько 3500 споживачів Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського, Балаклійского РЕМів.

Раніше у Харківобленерго повідомляли, що працюють над відновленням електропостачання у восьми населених пунктах Харківської області, які були частково знеструмлені через снігопад.

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