13.12.2023 10:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові звернулися до відвідувачів ЦНАП

Уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар» стався масштабний збій. У зв’язку з чим припинено розсилку SMS-повідомлень щодо реєстрації чи отримання готового результату адміністративної послуги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Перевірити стан розгляду справи можливо:

через веб сайт

соціальну мережу Facebook месенджер

Call-центр 0800-57-34-34

При подачі документів до ЦНАП м.Харкова адміністратор видає опис, де вказаний номер справи завдяки якому можна дізнатися стан виконання послуги онлайн.

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