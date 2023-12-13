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13.12.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові звернулися до відвідувачів ЦНАП

Уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар» стався масштабний збій. У зв’язку з чим припинено розсилку SMS-повідомлень щодо реєстрації чи отримання готового результату адміністративної послуги.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Перевірити стан розгляду справи можливо:
 
При подачі документів до ЦНАП м.Харкова адміністратор видає опис, де вказаний номер справи завдяки якому можна дізнатися стан виконання послуги онлайн.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові запустили новий проєкт для підтримки бізнесу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, цнап
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