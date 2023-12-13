У Харкові звернулися до відвідувачів ЦНАП

Уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар» стався масштабний збій. У зв’язку з чим припинено розсилку SMS-повідомлень щодо реєстрації чи отримання готового результату адміністративної послуги.
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Сьогодні не надто довіряйте логіці (вона здатна вас підвести), у грошових справах будьте особливо обережні. І головне – намагайтеся стримувати раптові пориви.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.
130 років потому народився український письменник Микола Хвильовий.
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