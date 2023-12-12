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12.12.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові запустили новий проєкт для підтримки бізнесу

У рамках нового освітнього проєкту «Marketing boost» для підприємців у Харкові запустили нову ініціативу спільно з «Western NIS Enterprise Fund».

 
Про це сьогодні, 12 грудня, у своїх соцмережах повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, 25 підприємців зможуть розробити маркетингову стратегію власної справи, а шість кращих учасників отримають по 6 тис. дол. на її реалізацію. 
 
«Це гарна можливість як для початківців у сфері бізнесу, так і для тих, у кого вже є стартап, але бракує коштів його масштабувати», - зазначив Ігор Терехов.
 
Дізнатися деталі проєкту та зареєструватися на участь можна на сайті.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрили бізнес понад 13 тисяч підприємців.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, бізнес
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