У Харкові запустили новий проєкт для підтримки бізнесу

У рамках нового освітнього проєкту «Marketing boost» для підприємців у Харкові запустили нову ініціативу спільно з «Western NIS Enterprise Fund».
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Сьогодні всі крапки над «i» неодмінно мають бути розставлені. Саме тому день погано підходить для творчості, зате в галузі конкретних рішень все обіцяє складатися більш ніж вдало.
Весь день у Харкові буде хмарним. З самого ранку йтиме сніг, під вечір його змінить дощ зі снігом.
Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України.
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