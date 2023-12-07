07.12.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові відкрили бізнес понад 13 тисяч підприємців

Протягом січня-листопада понад 13,1 тис. фізичних осіб-підприємців виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, станом на 1 грудня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала майже 119 тис. осіб. Протягом січня-листопада 2023 року припинили діяльність 13,7 тис. фізичних осіб-підприємців.

Перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду за цей же період 620 ФОП.

Своєю чергою 880 фізичних осіб-підприємців (переважно з деокупованих територій) обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку підкреслили, що в умовах сьогодення бізнес відіграє ключову роль у забезпеченні економічної незалежності та подальшому розвитку Харкова, тому міська рада робить все можливе для підтримки бізнесу та залучення інвестицій.

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Раніше РЕДПОСТ писав що, у Харкові підприємців звільнили від орендної плати за комунальне майно на час війни.