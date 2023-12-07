07.12.2023 16:16 Рита Парфенова

Подробиці смертельної ДТП на Харківщині розповіли правоохоронці (відео, фото)

Поліція встановлює обставини ДТП на Харківщині, у якій шість людей загинули, двоє поранено.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, автотроща сталася вранці 7 грудня на трасі біля села Новопавлівка в Ізюмському районі.

За словами В'ячеслава Лобаса, старшого слідчого з розслідування злочинів у транспортній сфері, зіткнулися три авто: вантажівка «TATRA», яка рухалася із Харкова у напрямку міста Ізюм, та мікроавтобус «Nissan Primastar» і автомобіль «Mitsubishi», що йшли на зустріч.





Страшне зіткнення сталося на смузі, спрямованій у бік Харкова. Внаслідок аварії загинули шість осіб - водій та пасажири «Nissan Primastar». Інші водії, отримавши численні травми, були госпіталізовані.



Слідчо-оперативна група вирушила за адресою події, де поліцейські провели огляд місця трагедії.





Згідно з інформацією, кримінальне провадження вже відкрите за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Наразі розслідування встановлює всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.