Подробиці смертельної ДТП на Харківщині розповіли правоохоронці (відео, фото)

Поліція встановлює обставини ДТП на Харківщині, у якій шість людей загинули, двоє поранено.
За словами В'ячеслава Лобаса, старшого слідчого з розслідування злочинів у транспортній сфері, зіткнулися три авто: вантажівка «TATRA», яка рухалася із Харкова у напрямку міста Ізюм, та мікроавтобус «Nissan Primastar» і автомобіль «Mitsubishi», що йшли на зустріч.
Страшне зіткнення сталося на смузі, спрямованій у бік Харкова. Внаслідок аварії загинули шість осіб - водій та пасажири «Nissan Primastar». Інші водії, отримавши численні травми, були госпіталізовані.
Слідчо-оперативна група вирушила за адресою події, де поліцейські провели огляд місця трагедії.
Згідно з інформацією, кримінальне провадження вже відкрите за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Наразі розслідування встановлює всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.
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