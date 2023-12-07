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07.12.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 7 грудня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1161 вакансія.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку – 30 000 грн. 
  • 2. Кондитер – 25 000 грн. 
  • 3. Головний інженер – 20 812 грн. 
  • 4. Лікар-пульмонолог – 20 000 грн. 
  • 5. Механік – 19 990 грн. 
  • 6. Слюсар-дизеліст – 19 800 грн. 
  • 7. Водій навантажувача – 19 000 грн. 
  • 8. Електрогазозварник – 18 000 грн. 
  • 9. Державний аудитор – 17 000 грн. 
  • 10. Монтажник зовнішніх трубопроводів – 16 980 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харків та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
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Источник:   ХОВА
 Тэги:  робота, харків
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