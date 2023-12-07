07.12.2023 16:40 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 7 грудня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1161 вакансія.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку – 30 000 грн.
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2. Кондитер – 25 000 грн.
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3. Головний інженер – 20 812 грн.
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4. Лікар-пульмонолог – 20 000 грн.
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5. Механік – 19 990 грн.
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6. Слюсар-дизеліст – 19 800 грн.
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7. Водій навантажувача – 19 000 грн.
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8. Електрогазозварник – 18 000 грн.
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9. Державний аудитор – 17 000 грн.
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10. Монтажник зовнішніх трубопроводів – 16 980 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харків та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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